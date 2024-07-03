Την Παρασκευή, 5 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί θα γίνει στο νεκροταφείο Αργυρούπολης η κηδεία του ηχολήπτη του ΣΚΑΪ, Σταύρου Ντελέκου, ο οποίος έφυγε από την ζωή χθες το απόγευμα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του.

Ο Σταύρος εργάστηκε ως ηχολήπτης στον ΣΚΑΪ 100.3 για πάνω από 30 χρόνια – ένας από τους πρώτους εργαζόμενους κατά την ίδρυση και λειτουργία του σταθμού – και ήταν αγαπητός στους συναδέλφους του, με ιδιότυπο χιούμορ και αίσθηση του καθήκοντος.

Οι «Αταίριαστοι» φανερά συγκινημένοι αποχαιρέτησαν στην έναρξη της εκπομπής τον πρώην συνάδελφό τους με το «Αλίμονο» του Μητροπάνου, έναν από τους αγαπημένους τραγουδιστές του Σταύρου.

Πηγή: skai.gr

