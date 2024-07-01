Στη σύλληψη ενός 63χρονου άνδρα προχώρησαν σήμερα, Δευτέρα οι αρμόδιες αρχές για την φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα στη Χίο.

Ειδικότερα όπως αναφέρει ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, συνελήφθη σήμερα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου, ημεδαπός, ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Λάμπη της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρούντας στη νήσο Χίο και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.859,375 ευρώ.

Ο προαναφερόμενος κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών

Πηγή: skai.gr

