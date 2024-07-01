Συλλήψεις και πρόστιμα για φωτιές σε Κοζάνη, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Δράμα, Καρδίτσα, Θεσσαλονίκη και Αχαΐα

Σε συλλήψεις, αλλά και στην επιβολή διοικητικών προστίμων για τις φωτιές σε Κοζάνη, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Δράμα, Καρδίτσα, Θεσσαλονίκη και Αχαΐα, προχώρησε η Πυροσβεστική.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση:

Συνελήφθη χθες 30 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Κοζάνης, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Τ.Κ. Τετραλόφου, του Δήμου Κοζάνης και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.500€ .

. Συνελήφθη χθες 30 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών σε αγροτική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στη θέση 9 χιλιόμετρο περιφερειακής οδού Λαμίας Στυλίδας, του Δήμου Λαμίας, στην Φθιώτιδα και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.255,85€.

και του επιβλήθηκε Συνελήφθη χθες 30 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Βόλου, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Αλμυρού, στην Μαγνησία και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.933,59€ .

και του επιβλήθηκε . Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.875€ , χθες 30 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Δράμας, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση ξηρών χόρτων εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στον Δήμο Δράμας .

, χθες 30 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Δράμας, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση ξηρών χόρτων εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στον . Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.125€ , σήμερα 01 Ιουλίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Σοφάδων, σε ημεδαπή, η οποία προέβη σε καύση ξηρών χόρτων εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Τ.Κ. Καππαδοκικού. του Δήμου Σοφάδων, στην Καρδίτσα .

, σήμερα 01 Ιουλίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Σοφάδων, σε ημεδαπή, η οποία προέβη σε καύση ξηρών χόρτων εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Τ.Κ. Καππαδοκικού. του . Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.687,5€ , σήμερα 01 Ιουλίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της 2ης Ε.Μ.Α.Κ., σε αλλοδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Άγιοι Ανάργυροι, της Δ.Ε. Επανομής, του Δήμου Θέρμης, στην Θεσσαλονίκη .

, σήμερα 01 Ιουλίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της 2ης Ε.Μ.Α.Κ., σε αλλοδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Άγιοι Ανάργυροι, της Δ.Ε. Επανομής, . Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.707,02€, σήμερα 01 Ιουλίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Αιγίου, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε ρίψη βεγγαλικών προκαλώντας πυρκαγιά, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Τ.Κ. Νικολαιίκων Διακοπτού, του Δήμου Αιγιαλείας, στην Αχαΐα.

