Σε εξέλιξη είναι τα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν την Δευτέρα σε Χίο και Κω ενώ υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Κατωφύγι Βιάννου στην Κρήτη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι επίσης οι φωτιές σε Δίστομο Βοιωτίας, Ζάκυνθο, Ηράκλειο Κρήτης και Άγιο Ελισσαίο του δήμου Μονεμβασίας Λακωνίας.

Δύσκολη είναι η κατάσταση στο νησί της Κω όπου συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή Πόρτες Αντιμάχειας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η κατάσταση είναι δύσκολη καθώς μεγάλη αναζωπύρωση σημειώθηκε αργά το απόγευμα σε δύσβατο σημείο με την φωτιά να κινείται πλέον προς το παραλιακό μέτωπο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα η φωτιά πλησίασε σε σπίτια στην περιοχή Βασιλική χωρίς ωστόσο να σημειωθούν ζημιές.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ 100,3 ο δήμαρχος της Κω, Θεοδόσης Νικηταράς, έκανε λόγο για πολύ δύσκολη νύχτα, ενώ σημείωσε ότι ολοκληρώθηκε με ασφάλεια η εκκένωση της περιοχής Καρδάμαινα και κάτοικοι και τουρίστες έχουν μεταφερθεί στο γήπεδο της Αντιμάχειας, αλλά και σε δημόσια κτίρια που έχουν ανοίξει για τη φιλοξενία τους.

Ο κ. Νικηταράς ανέφερε ότι έχουν εκκενωθεί και ορισμένες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.



Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα νέο μήνυμα εστάλη από το 112. Όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Καρδάμαινα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Αντιμάχεια.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν περαιτέρω και στο σημείο επιχειρούν 102 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 13 οχήματα ενώ από αέρος επιχείρησαν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Λίγο πριν τις 9 το βράδυ τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν τις τελευταίες τους ρίψεις νερού, επιστρέφοντας στις βάσεις τους, αφήνοντας το έργο της κατάσβεσης στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι δυνάμεις στο νησί αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω με 15 πυροσβέστες και 2 οχήματα που θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από Ρόδο.

Σε ανάρτησή του στο facebook ο δήμαρχος του νησιού, κ. Θεοδόσης Νικηταράς αναφέρει ότι είναι δύσκολη η κατάσταση και απευθύνει έκκληση για συγκέντρωση τροφίμων και νερών.

Δύσκολη η κατάσταση και στη Χίο - Ενισχύονται οι δυνάμεις - Τραυματίστηκαν 2 πυροσβέστες

Μάχη με τις φλόγες δίνουν και στη Χίο οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην πυρκαγιά της Χίου επιχειρούν 142 πυροσβέστες με 8 ομάδες δασοκομάντος, συμπεριλαμβανομένων 30 πυροσβεστών που μετέβησαν αεροπορικώς από Αθήνα, 21 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό τους.

Οι δυνάμεις θα ενισχυθούν τις επόμενες ώρες με 66 πυροσβέστες και 12 οχήματα που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Λέσβο και Αθήνα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, Βασίλη Βαθρακογιάννη, η κατάσταση παραμένει δύσκολη στη Χίο, και θα συνεχίσουν να καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες από όλες τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας του νησιού για τον περιορισμό της. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά 2 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, αναζητείται ένας άνδρας που φέρεται να έκαιγε υπολείμματα από ξερά κλαδιά με ισχυρούς ανέμους 10 μποφόρ.

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Κατωφύγι Βιάννου

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή Κατωφύγι της Βιάννου, σύμφωνα με το cretapost.gr

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν μεγάλη λόγω του dύσβατου σημείου που ξέσπασε η φωτιά και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Εκτός από τις επίγειες δυνάμεις στην κατάσβεση της φωτιάς συνέδραμαν και δύο ελικόπτερα.

Τις απογευματινές ώρες εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112 για την πυρκαγιά στην περιοχή Κατωφύγι Ηρακλείου Κρήτης που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση. Κλήθηκαν όσοι βρίσκονταν σε Κατωφύγι και Ξενιάκο Κρήτης να απομακρυνθούν προς Πλατεία Εμπάρου.

Νωρίτερα, το πρώτο μήνυμα καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Από την πυρκαγιά δεν προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες.

«Προσοχή» λέει η πυροσβεστική

«Τονίζουμε ότι, η επικινδυνότητα που δημιουργούν οι πυρκαγιές επιβάλλουν την προσοχή όλων», υπογράμμισε στην έκτακτη ενημέρωση για τις δασικές πυρκαγιές ο Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Πύραρχος, Βασίλειος Βαθρακογιάννης

Συνολικά 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Οι 44 από αυτές αντιμετωπίστηκαν άμεσα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν ακόμη 8 πυρκαγιές. Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

