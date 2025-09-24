Συνελήφθη 36χρονος που ανήρτησε βίντεο στα social media που φαινόταν να τρέχει με το όχημά του με 205 χλμ/ώρα επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της, η έρευνα των αστυνομικών της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο αυτό εμφανιζόταν οδηγός οχήματος να κινείται επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου με ταχύτητα έως και 205 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 80 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και αφού ταυτοποίησαν τον οδηγό του οχήματος, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα του περιστατικού, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε αναρτήσει και δεύτερο βίντεο σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

