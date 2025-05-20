Συνελήφθη χθες το βράδυ από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής ένας 35χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 205 χλμ/ώρα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 35χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας κινούνταν με 205 χλμ/ώρα στη Λ. Βουλιαγμένης στην περιοχή της Αργυρούπολης, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 70 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Στον 35χρονο οδηγό επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α' Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
