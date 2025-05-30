Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά συνολικά 35 κλήσεις, συνολικής αξίας 24.000 ευρώ, «έκοψε» η Τροχαία σε μία 27χρονη Ρομά, η οποία μετέτρεψε χθες το βράδυ σε… αγωνιστική πίστα τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, όταν αγνοώντας σήμα αστυνομικών να σταματήσει και προκειμένου να ξεφύγει, ανέπτυξε ταχύτητα, παραβιάζοντας τον έναν ερυθρό σηματοδότη μετά τον άλλον.

Επίσης, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς εισήλθε σε αντίθετα ρεύματα κυκλοφορίας.

Η «ξέφρενη» πορεία της ξεκίνησε στις 11 το βράδυ από την οδό Μητροπόλεως και συνεχίστηκε προς την παραλιακή λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου, απ' όπου κινήθηκε προς την οδό Κατσιμίδη, εισήλθε στην Περιφερειακή Οδό.

Κινούμενη προς τα δυτικά, από την έξοδο του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου έφτασε μέσω της οδού Θεσσαλονίκης στα Διαβατά, όπου μπαίνοντας σε χωματόδρομο το όχημά της ακινητοποιήθηκε.

Η 27χρονη (ημεδαπή) συνελήφθη και οδηγήθηκε στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης που της απήγγειλε κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο (σε βαθμό πλημμελήματος), όπως επίσης για απείθεια.

Παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

