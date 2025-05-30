Με χιουμοριστική διάθεση βγήκαν οι πρώτοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με κάποιους από αυτούς να λένε ότι αποκοιμήθηκαν και έγραψαν μόνο... όνομα και επώνυμο. Τονίζεται ότι κάποιους από αυτούς τους υποψηφίους -πίσω από τις κάμερες- εξήγησαν ότι εργάζονται ήδη και πως χρειάστηκε να δώσουν Πανελλαδικές λόγω της αναβολής που θα πάρουν από τον Στρατό. Κάποιοι άλλοι ανέφεραν ότι θα μπουν σε ιδιωτικά ιδρύματα.

«Το θέμα ήταν πολύ εύκολο… κοιμήθηκα μέσα στην τάξη! Ήμουν τόσο χαλαρός που άφησα τη δημιουργικότητά μου να… εκδηλωθεί στον ύπνο μου. Οι φίλοι μου με ξύπνησαν και πρόλαβα να γράψω το όνομά μου και το επίθετό μου», ανέφερε ένας από τους υποψηφίους, περιγράφοντας με χιουμοριστικό τρόπο τη συμμετοχή του.

Άλλος μαθητής, όταν ρωτήθηκε για το απόσπασμα που έπεσε, θυμήθηκε… «κάτι με μια Μπάρμπαρα και ένα περίεργο επίθετο», χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει κάτι παραπάνω.

«Γράψαμε μέχρι να βαρεθούμε. Δεν ξέρω γιατί ήρθα. Ξύπνησα και είπα “ας πάω”», σχολίασε ένας τρίτος, με ειλικρίνεια που ξάφνιασε.

Όταν, τέλος, ρωτήθηκαν για τους στόχους τους, ένας από τους μαθητές απάντησε με χαμόγελο: «Στοχεύω στα αστέρια. Θέλω να γίνω πολιτικός μηχανικός, από ιδιωτική σχολή».

