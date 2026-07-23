Πρόβλημα για την ΑΕΚ, 20 μέρες πριν από το Super Cup με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο. Ο Δημήτρης Καλοσκάμης ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο κατά την απογευματινή προπόνηση των πρωταθλητών Ελλάδας στην Ολλανδία και αποχώρησε.

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής υπολογίζεται ως βασικός για τον αγώνα σε τρεις εβδομάδες που κρίνει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, καθώς η ΕΠΟ υποχρεώνει τους φιναλίστ να αγωνιστούν με δύο παίκτες γεννημένους από το 2005 και έπειτα. Στην ΑΕΚ ελπίζουν να μην έχει γίνει ζημιά, καθώς ακόμη και μία ελαφριά θλάση ίσως τον υποχρεώσει να μείνει εκτός προπονήσεων για δύο εβδομάδες.

Θυμίζουμε ότι ο Καλοσκάμης είχε τραυματιστεί σοβαρά στον ώμο στην περσινή καλοκαιρινή προετοιμασία.

Πηγή: skai.gr

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