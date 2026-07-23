Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα στις 23/7, στη θέση «Σκλαβιά», στο Θολοποτάμιο, στη Δ.Ε. Ιωνίας του Δήμου Χίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ημεδαπός προκάλεσε τη φωτιά, στις 18:59, κατά τη διάρκεια εργασιών χορτοκοπής με θαμνοκοπτικό μηχάνημα χειρός, όταν από διαρροή καυσίμου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, καίγοντας έκταση περίπου 500 τ.μ. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.804,68 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 23 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 600 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 842.407,48 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 216 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 190 (87,96%) είναι από αμέλεια και οι 26 (12,04%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.



Πηγή: skai.gr

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