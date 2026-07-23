Η πρώτη επίσημη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά, στην εποχή του Τζέικομπ Νίστρουπ, μεταδίδεται τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.

Παρακολουθήστε την προσπάθεια των «πράσινων» στην Ουγγαρία, με στόχο την εξασφάλιση του θετικού αποτελέσματος ενόψει της ρεβάνς για να μπουν τα θεμέλια της πρόκρισης προς τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Δείτε ΕΔΩ την αναμέτρηση Πάκσι – Παναθηναϊκός, μέσα από τον ΣΚΑΪ.

Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με σύστημα 4-2-3-1. Ο Πένια στο τέρμα, με τους Τσάπρα, Ντε Φράι, Τουμπά και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Τσέριν και Καμαρά στον άξονα, με τους Ζαρουρί και Αντίνο να παίζουν στα άκρα της επίθεσης και τον Γιάγκουσιτς πίσω από τον προωθημένο Τετέι.

Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» είναι οι Τσάβες, Κότσαρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Παντελίδης, Πελίστρι, Ταμπόρδα και Ραστόντερ.

Από εκεί και πέρα, την 11άδα της Πάκσι, η οποία αγωνίζεται με σχηματισμό 3-4-2-1, απαρτίζουν οι Kόβατσικ, Σεκσάρντι, Βας, Σαμπό, Λέντσερ, Βιντέκερ, Μπαλόχ, Ζέκε, Παπ, Χαν και Σάλαϊ.

Ενώ στον πάγκο των γηπεδούχων βρίσκονται οι Γκιτβάν, Λαπου, Βέσεϊ, Γκιόρφι, Χαράστι, Κούζμα, Μπέντε, Πετο, Γκούρκιτς και Χόρβατ.

Πηγή: skai.gr

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