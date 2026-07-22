Τέμπη: Ειδικό δικαστήριο για τον Χρήστο Τριαντόπουλο «δείχνει» ο Άρειος Πάγος

Της Έλενας Γαλάρη

Ειδικό δικαστήριο για τον Χρήστο Τριαντόπουλο για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη «δείχνει» ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Στην πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς, ζητεί να στηθεί Ειδικό Δικαστήριο και να δικαστεί ο πρώην υφυπουργός για παράβαση καθήκοντος, σχετικά με το «μπάζωμα» στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να παραπεμφθούν σε δίκη ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, καθώς και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται κυρίως από τον χώρο της Πυροσβεστικής, ενώ ζητεί την απαλλαγή για ακόμη τρεις κατηγορούμενους.

Για αυτά τα τρία πρόσωπα ζητεί να διαχωριστεί η δικογραφία και να ελεγχθούν από την εισαγγελία Λάρισας για άλλο αδίκημα.

Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο Ειδικό Δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το Φθινόπωρο.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Αχ. Καραμανλή, ο οποίος ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη, για το ίδιο αδίκημα, αυτό της παράβασης καθήκοντος.

Παράλληλα με τον κ. Καραμανλή ελέγχονται ακόμη επτά πρόσωπα, πρώην γενικοί γραμματείς του Υπουργείου από το 2016 ως το 2023 οπότε συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

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