Συνελήφθη 20χρονος στην Αθήνα που κατείχε και μετέφερε ένα καλάσνικοφ

Στη σύλληψη ενός 20χρονου προχώρησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, που ανήκει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο νεαρός εντοπίστηκε σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων στην Αθήνα, αμέσως μετά την αποβίβασή του από λεωφορείο και ακινητοποιήθηκε από τις αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τον έλεγχο στη βαλίτσα που είχε στην κατοχή του, βρέθηκε και κατασχέθηκε πολεμικό τυφέκιο τύπου καλάσνικοφ, καθώς και γεμιστήρα με 12 φυσίγγια.

Τα ευρήματα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή. Η αστυνομική έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

