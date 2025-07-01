Kρήτη: Προσπαθούσαν να διοχετεύσουν στην αγορά σφαίρες για γάμους

Η δικογραφία του 2019 με «πρωταγωνιστή» και πάλι τότε τον 65χρονο σήμερα κρητικό που συνελήφθη από στελέχη του Οργανωμένου για το φορτίο με τις χιλιάδες σφαίρες από Αλβανία, μέσα σε ειδική κρύπτη φορτηγού αποτελούσε επί της ουσίας (ανεξάρτητα από την ποινική της έκβαση) μία «ακτινογραφία» του τρόπου με τον οποίο μεταφέρονται στη μαύρη αγορά της Κρήτης όπλα και χιλιάδες σφαίρες, σε βαθμό να αναρωτιέται κανείς εάν «στην Κρήτη έχουμε πόλεμο».

Τότε, αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης είχαν «ξεθάψει» κάτω από τις εκατοντάδες μπάλες με τριφύλλι τέσσερα καλάσνικοφ και περισσότερες από 120.000 σφαίρες.

Και ενώ η νέα υπόθεση με το φορτίο των περίπου 25.000 φυσιγγίων έχει πάρει ήδη το δρόμο της δικαιοσύνης, με τις Αρχές να μιλούν και πάλι για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, το Cretalive.gr ανασύρει στο φως της επικαιρότητας πτυχές της παλαιότερης υπόθεσης που είχε προκαλέσει αίσθηση. Κατά την ΕΛ.ΑΣ, ο 59χρονος τότε άνδρας είχε ταξιδέψει αρκετές φορές μέχρι την Αλβανία για να φθάσει στη «πηγή» και να έρθει τετ-α-τετ με τους προμηθευτές του. Του αποδίδονταν, με βάση το προανακριτικό υλικό, ότι κάθε φορά που ταξίδευε εκτός Κρήτης, άφηνε το προσωπικό του κινητό στο σπίτι για να μην εντοπίζεται το στίγμα του. Σύμφωνα πάντα με τις Αρχές, στην Αλβανία φερόταν να εισέρχεται πεζός προκειμένου να αποφύγει τα σημεία ελέγχου. Αλλά και τον Δεκέμβριο του 2018, λίγους μήνες πριν την αστυνομική επιχείρηση του 2019, η ΕΛ.ΑΣ πίστευε ότι ο 59χρονος πήρε την απόφαση να ακυρώσει στο παρά ένα την παραλαβή τεράστιου φορτίου σφαιρών, βέβαιος ότι βρισκόταν υπό αστυνομική παρακολούθηση, κατεβάζοντας για λίγο «ρολά».

Την Πέμπτη απολογούνται οι 4 για τις χιλιάδες σφαίρες από την Αλβανία

Πάντως, για την υπόθεση του 2019 ισχυρίστηκε, ότι είχε φέρει 122.000 σφαίρες για να κάνουν σκοποβολή με τους φίλους του στα βουνά, αρνούμενος φυσικά οποιαδήποτε κατηγορία περί εμπορίας.

Αστυνομικές πηγές πιστεύουν ότι ο 65χρονος σήμερα κρητικός παραμένει δυνατός παίχτης στην εμπορία σφαιρών σε επίπεδο Κρήτης και γι’ αυτό επιχείρησε να «φορτώσει» την εγχώρια αγορά καθώς υπάρχει έλλειψη σε φυσίγγια, με τόσες κοινωνικές εκδηλώσεις μπροστά.

Πριν από πολλά χρόνια ο κανόνας ήθελε το εμπόριο όπλων να γίνεται νύκτες χωρίς φεγγάρι στα νότια παράλια της Κρήτης. Ψαροκάϊκα προσέγγιζαν πλοία που είχαν ρίξει άγκυρα μεσοπέλαγα, φόρτωναν τα κιβώτια με τα όπλα και επέστρεφαν στη στεριά. Αυτό πιθανότατα συμβαίνει και σήμερα, όμως έμπειρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ σχολίαζαν με νόημα πριν από χρόνια ότι δεν υπάρχει λόγος να τρέχεις στις απόκρημνες ακτές του Νότου, όταν υπάρχουν τα δύο μεγάλα λιμάνια του Βορρά. «Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα. Η διακίνηση των όπλων γίνεται με τα πλοία της γραμμής που φθάνουν στα λιμάνια του Ηρακλείου και των Χανίων. Φορτώνονται σε φορτηγά και μεταφέρονται άνετα. Δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθούν τα φορτία συνολικά. Φανταστείτε ένα φορτηγό γεμάτο με μπάλες άχυρα. Ο μεταφορέας έχει όλη την άνεση να κρύψει τέσσερα καλάσνικοφ και δεκαπέντε πιστόλια σε δύο μπάλες που θα βρίσκονται στο κέντρο του φορτίου. Ποιος θα τις εντοπίσει;».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.