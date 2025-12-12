Λογαριασμός
Νέες τουρκικές προκλήσεις: 4 παραβιάσεις από 4 τουρκικά F-16 στο Αιγαίο

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, τονίζει το υπουργείο Άμυνας

Τουρκικά F-16

Η Άγκυρα προκάλεσε και πάλι την Παρασκευή στο Κεντρικό Αιγαίο. 

Συγκεκριμένα, τέσσερα τουρκικά F-16, εκ των οποίων δύο οπλισμένα, και σε δύο διαφορετικούς σχηματισμούς, πραγματοποίησαν μία παράβαση και τέσσερις παραβιάσεις.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, τονίζει το υπουργείο Άμυνας

