Η Άγκυρα προκάλεσε και πάλι την Παρασκευή στο Κεντρικό Αιγαίο.



Συγκεκριμένα, τέσσερα τουρκικά F-16, εκ των οποίων δύο οπλισμένα, και σε δύο διαφορετικούς σχηματισμούς, πραγματοποίησαν μία παράβαση και τέσσερις παραβιάσεις.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, τονίζει το υπουργείο Άμυνας

Πηγή: skai.gr

