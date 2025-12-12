Λογαριασμός
Eπίθεση με μαχαίρι σε 14χρονο στον Χολαργό: Προφυλακίστηκαν οι δράστες

Προφυλακίστηκαν 15χρονος και 19χρονος για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον 14χρονου στο Χολαργό- Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους στην ανακρίτρια ανηλίκων

Χολαργός- Eπίθεση με μαχαίρι σε 14χρονο: Προφυλακίστηκαν οι δράστες

Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια ανηλίκων ένας 15χρονος και ένας 19χρονος οι οποίοι κατηγορούνται ότι μαχαίρωσαν έναν 14χρονο στον Χολαργό.

Αν και αρχικά ο ανήλικος κατηγορούμενος είχε παραδεχτεί την πράξη του σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην απολογία του φέρεται να είπε ότι το θύμα του επιτέθηκε με μαχαίρι και τότε εκείνος έβγαλε το δικό του και τον μαχαίρωσε. 

Από την πλευρά του 19χρονος, φέρεται να είπε στην ανακρίτρια ότι ήταν παρών στο περιστατικό,  όμως δεν ήταν εκείνος ο οποίος  μαχαίρωσε τον 14χρονο. 

Οι δύο κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχαν στήσει καρτέρι στον 14χρονο ο οποίος είχε κλείσει ραντεβού με μία 20χρονη κοπέλα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Όταν εμφανίστηκε στο σημείο δέχτηκε την επίθεση από τους δύο νεαρούς. 

