Της Έλενας Γαλάρη

Με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, συναντήθηκε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συνάντησή τους η οποία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, η κ. Κοβέσι επανέλαβε ότι η ανανέωση της θητείας των τριών Ευρωπαίων εισαγγελέων (Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύσης Μουζάκης) ανήκει στη δική της αρμοδιότητα, θέτοντας παράλληλα θέμα ενίσχυσης του ελληνικού κλιμακίου.

Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου είναι αυτό που θα αποφασίσει για την πλήρωση των θέσεων των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων στη χώρα μας.

Αναφορικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης επανέλαβε αυτό που έχει ζητήσει και ο Πρωθυπουργός: να μην έρχονται οι δικογραφίες σταδιακά και να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά την απόφαση της Βουλής για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών και πρώην υπουργών.

Η κ. Κοβέσι αναμένεται να συναντηθεί τόσο με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη).

Αύριο, η κ. Κοβέσι θα βρίσκεται στο φόρουμ των Δελφών όπου θα συζητήσει με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα.

Πηγή: skai.gr

