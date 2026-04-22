Πένθος για τον Ιβάν Σαββίδη - Πέθανε ο αδερφός του, Παύλος

Ο Ιβάν Σαββίδης έχασε τον αγαπημένο του αδελφό, Παύλο, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών…  

Ιβάν Σαββίδης

Άλλο ένα «χτύπημα» στην οικογένεια του ΠΑΟΚ τη χρονιά που συμπληρώνεται ένας αιώνας ζωής του συλλόγου.

Ο μεγαλομέτοχος της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδης, έχασε τον αδελφό του, Παύλο, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών.

Ο εκλιπών ήταν μεγαλύτερος από το αφεντικό του «δικεφάλου του βορρά», αλλά το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με προβλήματα υγείας.

Η κατάσταση του, όμως, είχε επιβαρυνθεί αρκετά τις τελευταίες μέρες, προτού τελικά αφήσει την τελευταία του πνοή.

Αυτός, φαίνεται πως τελικά ήταν και ο λόγος της ξαφνικής παρουσίας του Ιβάν Σαββίδη στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ιβάν Σαββίδης ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη
