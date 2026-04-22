Ο συντονισμός των αστυνομικών δυνάμεων στην Αττική τις τελευταίες μέρες γίνεται μέσω κινητών τηλεφώνων λόγω του ότι είχε τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα κρυπτογραφημένης επικοινωνίας Tetra Sepura του Κέντρου Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή».

Η σύμβαση συντήρησης του συστήματος επικοινωνίας δεν ανανεώθηκε, ενώ τα τελευταία περίπου δύο χρόνια, η αστυνομία και το υπ. Προστασίας του Πολίτη καταφεύγουν σε προσωρινές λύσεις εν αναμονή διεκπεραίωσης ενός μεγάλου έργου για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος επικοινωνίας, σημειώνεται, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά.

Τι απαντά η ΕΛ.ΑΣ

Κανονικά και χωρίς καμία επίπτωση στην επιχειρησιακή ικανότητα των αστυνομικών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιείται η επικοινωνία και ο συντονισμός, σημειώνει το Αρχηγείο του Σώματος, σε απάντηση του σημερινού δημοσιεύματος της Καθημερινής το οποίο αναφέρει ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα με αποτέλεσμα οι μάχιμες υπηρεσίες πρώτης γραμμής να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με ασφάλεια μέσω ασυρμάτου με το Κέντρο Επιχειρήσεων.

Στην ανακοίνωσή του το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, σχετικά με το σχετικό δημοσίευμα, αναφέρει:

«Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα εφημερίδας σχετικά με τα μέσα επικοινωνίας των αστυνομικών υπηρεσιών, επισημαίνεται ότι η επιχειρησιακή λειτουργία, ο συντονισμός των δυνάμεων και η διαχείριση περιστατικών πραγματοποιούνται κανονικά και χωρίς καμία απολύτως επίπτωση στην επιχειρησιακή ικανότητα των Υπηρεσιών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις επιτελούν απρόσκοπτα την αποστολή τους, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας, βάσει προβλεπόμενων διαδικασιών, με πλήρη επάρκεια και διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει επιχειρησιακά παρούσα και αποτελεσματική, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την άμεση ανταπόκριση και την ασφάλεια των πολιτών».

Πηγή: skai.gr

