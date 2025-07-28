Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 28 Ιουλίου για ύποπτο δέμα που εντοπίστηκε στην οδό Γεναδίου στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανώτατη δικαστική λειτουργός εντόπισε το ύποπτο δέμα και επικοινώνησε με την πυροσβεστική.

Κατόπιν της κλήσης, στο σημείο έσπευσαν τα ΤΕΕΜ καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στη συνέχεια, οι Πυροτεχνουργοί άνοιξαν το ύποπτο δέμα, διαπιστώνοντας πως πρόκειται για ένα CD.

Φωτογραφία άρθρου από αρχείο

Πηγή: skai.gr

