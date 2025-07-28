Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στα Κύθηρα, μετά τη μεγάλη αναζωπύρωση που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο νησί ωστόσο συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως και 9 μποφόρ με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος των αναζωπυρώσεων.
Λίγο μετά τις 3:30 ήχησε το 112 στους κατοίκους του νησιού ζητώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Κυπριωτιάνικα να απομακρυνθούν προς Αρωνιάδικα και όσους βρίσκονται στις περιοχές Μητάτα και Βιαράδικα να απομακρυνθούν προς την παραλία της Παλαιόπολης.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 28, 2025
🔥 Δασική πυρκαγιά στα #Κύθηρα
🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κυπριωτιάνικα #Κύθηρα, απομακρυνθείτε προς #Αρωνιάδικα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 28, 2025
🔥 Δασική πυρκαγιά στα #Κύθηρα
🆘 Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μητάτα και #Βιαράδικα απομακρυνθείτε προς παραλία #Παλαιόπολης
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Βίντεο από την αναζωπύρωση
Σύμφωνα με το kythera.news η φωτιά αναζωπυρώθηκε στα βόρεια του οικισμού Δόκανα, στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού με τα Κυπριωτιάνικα.
Στο σημείο επιχειρούν 67 πυροσβέστες με δύο ομάδες δασοκομάντος, 22 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος συνδράμουν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
- Έκρηξη στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίζονται κοινά στοιχεία με τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του Γ. Πρετεντέρη
- Τι έδειξε η ιατροδικαστική για το κοριτσάκι στο Π. Φάληρο: Από πνιγμό ο θάνατος - Δεν εντοπίστηκαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας
- Έσβησε η πυρκαγιά στον Υμηττό πλησίον της Πολυτεχνειούπολης - Βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.