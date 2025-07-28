Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στα Κύθηρα, μετά τη μεγάλη αναζωπύρωση που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο νησί ωστόσο συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως και 9 μποφόρ με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος των αναζωπυρώσεων.

Λίγο μετά τις 3:30 ήχησε το 112 στους κατοίκους του νησιού ζητώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Κυπριωτιάνικα να απομακρυνθούν προς Αρωνιάδικα και όσους βρίσκονται στις περιοχές Μητάτα και Βιαράδικα να απομακρυνθούν προς την παραλία της Παλαιόπολης.

Βίντεο από την αναζωπύρωση

Σύμφωνα με το kythera.news η φωτιά αναζωπυρώθηκε στα βόρεια του οικισμού Δόκανα, στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού με τα Κυπριωτιάνικα.

Στο σημείο επιχειρούν 67 πυροσβέστες με δύο ομάδες δασοκομάντος, 22 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος συνδράμουν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

