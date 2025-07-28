Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, πλησίον του δημοτικού σταδίου Κερατσινίου.

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 19 οχήματα και δύο ελικόπτερα.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της φωτιάς πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας επί της οδού Ροδόπης από το ύψος της συμβολής της με την οδό Δραγατσανίου.

