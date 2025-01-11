Συναγερμός στις Αρχές: Αναζητείται άνδρας σε υψόμετρο 1.940 μέτρων στη Ζήρεια Κορινθίας

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το απόγευμα του Σαββάτου 11/01, σύμφωνα με το Korinthostv.gr, από κλήση που έλαβαν από άτομο της ομάδας που είχε κάνει ανάβαση στη Ζήρεια, πως αγνοείται ένα μέλος τους.

Ειδικότερα, ο άνδρας φέρεται να έχασε τον προσανατολισμό του, κατά τη διάρκεια της κατάβασης προς το Χιονοδρομικό κέντρο Ζήρειας και να κινήθηκε αντίθετα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε μια χαράδρα, σε υψόμετρο 1.940 μέτρων. Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής μέσω του στίγματος εντόπισαν τον ορειβάτη με τον οποίο βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, μέχρι να φτάσουν στο σημείο που βρίσκεται. Μέχρι κι αυτή την ώρα, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση εντοπισμού του.

Τελικά, ο ορειβάτης εντοπίστηκε από τις Αρχές που τον αναζητούσαν και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.

