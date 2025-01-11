Κιλκίς: Συνελήφθησαν δύο άτομα για κλοπή και διάρρηξη - Έσπασαν γυάλινη είσοδο και αφαίρεσαν 3.500 ευρώ

Συνελήφθησαν δύο άτομα στο Κιλκίς για διάρρηξη καταστήματος και κλοπή. Ειδικότερα, οι δύο άντρες χθες τα ξημερώματα, με τη βοήθεια συνεργού τους, έσπασαν τη γυάλινη είσοδο του καταστήματος και αφαίρεσαν ταμειακή μηχανή που περιείχε - σύμφωνα με δήλωση του ιδιοκτήτη- το χρηματικό ποσό των 3.500 ευρώ, καθώς επίσης και διάφορα καπνικά προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 497 ευρώ.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, τα δύο άτομα εντοπίστηκαν μερικές ώρες αργότερα -και συγκεκριμένα χθες το απόγευμα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης όπου και συνελήφθησαν. Σε έρευνες που έγιναν στις οικίες τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 12 πακέτα τσιγάρων και το χρηματικό ποσό των 335 ευρώ. Επίσης μετά από έρευνα στο όχημα που χρησιμοποιούσαν, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, ένα ζευγάρι γάντια, ένας φακός και μία κουκούλα full-face.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του άγνωστου συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή των συληφθέντων και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς, ο οποίος τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.