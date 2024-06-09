Αιγάλεω: Συνελήφθη άνδρας που διακινούσε λαθραία τσιγάρα σε λαϊκή

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή του Αιγάλεω, από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ένας άνδρας για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που εμπορεύεται λαθραία καπνικά προϊόντα σε λαϊκή αγορά στην περιοχή του Αιγάλεω, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο και πιστοποίησαν την παράνομη δράση του.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα στη λαϊκή αγορά, να κρατάει μια μαύρη σακούλα και τον κάλεσαν σε έλεγχο, κατά την διάρκεια του οποίου βρήκαν στην κατοχή του 497 πακέτα τσιγάρα και 20 συσκευασίες καπνού χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του στον Κορυδαλλό, που χρησιμοποιούσε για την αποθήκευση των λαθραίων προϊόντων όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 7.187 λαθραία πακέτα τσιγάρα και 151 συσκευασίες καπνού.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Αιγάλεω, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

