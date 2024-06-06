Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη για τον θάνατο του Τάσου Μπιρσίμ

«Ο μάγος της εικόνας» δεν είναι πια κοντά μας, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης για τον θάνατο του σπουδαίου σκηνοθέτη, Τάσου Μπιρσίμ.

«Ο Τάσος Μπιρσίμ άφησε το στίγμα του ως σκηνοθέτης καταγράφοντας γεγονότα - ορόσημα του αθλητισμού, του πολιτισμού, της πολιτικής ζωής και καθηλώνοντας εκατομμύρια τηλεθεατές. Με τίμησε με τη φιλία του και κρατώ με συγκίνηση στη μνήμη μου τις ιστορίες που μου διηγούνταν από τη συνεργασία του με τον ιστορικό ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του» αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

