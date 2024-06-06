Ένας 16χρονος τραυματίστηκε στον αυχένα μετά από πτώση του στη θάλασσα από την προβλήτα στην παραλία Κατερίνης.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, ενώ πρόκειται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, για περαιτέρω εξετάσεις.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σκάλας Κατερίνης ενώ προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

