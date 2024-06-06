Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοβαρό ατύχημα για 16χρονο στην Κατερίνη - Έπεσε από τον προβλήτα και τραυματίστηκε στον αυχένα

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, ενώ πρόκειται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, για περαιτέρω εξετάσεις.

τραυματισμός

Ένας 16χρονος τραυματίστηκε στον αυχένα μετά από πτώση του στη θάλασσα από την προβλήτα στην παραλία Κατερίνης.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, ενώ πρόκειται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, για περαιτέρω εξετάσεις.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σκάλας Κατερίνης ενώ προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κατερίνη τραυματισμός 16χρονος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark