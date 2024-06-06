Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 51 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα μία αλεπού σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά. Εις βάρος του είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για θανάτωση ζώου, πράξη για την οποία παραπέμφθηκε να απολογηθεί στη 2η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Ο ίδιος φέρεται να έκανε λόγο για αγέλη αλεπούδων που κυκλοφορεί στην περιοχή και έχει προκαλέσει το τελευταίο 20ημερο αρκετές ζημιές, κατασπαράσσοντας οικόσιτα ζώα. «Πυροβόλησα για να τις τρομάξω και να φύγουν, όχι για να σκοτώσω» ισχυρίστηκε, κατά πληροφορίες. Τόνισε δε, ότι λόγω της πυκνής βλάστησης στην περιοχή και του σκότους δεν είχε καλό οπτικό πεδίο, ενώ τόνισε ότι την καραμπίνα την κατέχει νόμιμα.

Η σύλληψή του έγινε ύστερα από καταγγελίες περιοίκων που λίγο μετά τα μεσάνυχτα, της Τετάρτης άκουσαν τους πυροβολισμούς και απευθύνθηκαν στην Αστυνομία. Όταν βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη η αλεπού, ξεκίνησαν οι αστυνομικές αναζητήσεις που οδήγησαν στον εντοπισμό του δράστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

