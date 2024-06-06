Έως 26 Ιουνίου οι αιτήσεις για τα αγροτικά προϊόντα «ΓΑΙΑ» της ΔΕΗ

Λήγει σε τρεις εβδομάδες η δυνατότητα αίτησης για ένταξη στα αγροτικά προϊόντα «ΓΑΙΑ» της ΔΕΗ, τα οποία προσφέρουν σταθερή τιμή για τα 2 πρώτα χρόνια, από 0,093Euro ανά κιλοβατώρα, υπενθυμίζει η επιχείρηση σε σημερινή ανακοίνωση

Τα αγροτικά προϊόντα ΓΑΙΑ της ΔΕΗ απευθύνονται αποκλειστικά σε πελάτες με αγροτική ιδιότητα. Έχουν συνολική διάρκεια 10 χρόνια, και προσφέρουν σταθερή τιμή ανά κιλοβατώρα για τα δύο πρώτα έτη. Με το πέρας των δύο πρώτων ετών και για τα επόμενα οκτώ, ο πελάτης απολαμβάνει σταθερή τιμή για το 1/3 της κατανάλωσης, ενώ για την υπόλοιπη κατανάλωση θα έχει τη δυνατότητα επιλογής τιμολογίου από τα προσφερόμενα εκείνη την περίοδο.

Δικαίωμα ένταξης στα προϊόντα ΓΑΙΑ έχουν οι κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος Χαμηλής ή Μέσης Τάσης, για τις οποίες δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν ρυθμισμένες οφειλές λογαριασμών που έχουν εκδοθεί έως και 31/12/2023. Σε περίπτωση τυχόν μη ρυθμισμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών για λογαριασμούς μέχρι τις 31/12/2023, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αρχικά να ενταχθούν στο κατάλληλο για αυτούς Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών σε έως και 120 άτοκες δόσεις, που προσφέρει η ΔΕΗ, και στη συνέχεια να αιτηθούν ένταξη στο κατάλληλο τιμολόγιο ΓΑΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ενημερωθούν για τα αγροτικά προϊόντα ΓΑΙΑ της ΔΕΗ, καθώς και τις προϋποθέσεις ένταξης στη σχετική σελίδα στο dei.gr (https://www.dei.gr/el/gia-tin-epixeirisi/revma/eidikes-katigories/agrotika-timologia-gaia/) ή καλώντας δωρεάν στο 800-500-7000.

Η αίτηση ένταξης στα αγροτικά προϊόντα ΓΑΙΑ μπορεί να γίνει στην ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα της ΔΕΗ, στη διεύθυνση https://www.dei.gr/el/gia-tin-epixeirisi/ypostiriksi-epikoinonia/aitisi-ekdosis-agrotikou-gaia/ και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 26 Ιουνίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

