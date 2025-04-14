Σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης για νοθευμένο ελαιόλαδο στη Θεσσαλονίκη

Περισσότερους από 15 τόνους νοθευμένου λαδιού το οποίο πουλιόταν ως εξαιρετικά παρθένο, εντόπισαν αστυνομικοί σε αποθήκη στη δυτική Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που είχε εντοπιστεί και εξαρθρωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Το ίδιο κύκλωμα συνέχισε την παράνομη δράση του μεταφέροντας το εργαστήριο στο οποίο νόθευε το ελαιόλαδο με διάφορες χρωστικές και με ηλιέλαιο και το πουλούσε ως εξαιρετικά παρθένο.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέθεταν και ψεύτικα πιστοποιητικά προκειμένου να πιστοποιήσουν τη γνησιότητα και την καλή ποιότητα του ελαιόλαδου. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν πέντε άτομα ένας εκ των οποίων συμμετείχε και στη σπείρα της Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Σε βάρος τους θα ασκηθούν διώξεις και για κακουργηματική απάτη

Πηγή: skai.gr

