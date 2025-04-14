Παξοί: Οι μαθητές υπερδιπλασιάστηκαν και κάνουν μάθημα σε προκάτ αίθουσες

Η Ιωάννα Χρονοπούλου, Διευθύντρια σχολικού κέντρου Παξών εξηγεί το λόγο που οι μαθητές του δημοτικού κάνουν μάθημα σε προκάτ αίθουσες.

Οι μαθητές από το 2013 υπερδιπλασιάστηκαν και δεν υπάρχουν κτίρια.

Αισιόδοξος ο λόγος, αλλά πρέπει να βρεθεί λύση για τα παιδιά. Επίσης, αναφέρει την έλλειψη δασκάλων σε συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως εικαστικών, θεατρικής αγωγής, μουσικής, κ.λπ.

Πηγή: skai.gr

