Παξοί: Οι αδέσποτες γάτες του νησιού και οι άνθρωποί τους

Αν έχετε βρεθεί ποτέ στους Παξούς, θα έχετε προσέξει τις γάτες που ζουν σε κάθε γωνιά του νησιού.

Πίσω όμως από την ήρεμη παρουσία τους, υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια. Εθελοντές και μια κτηνίατρος φροντίζουν, στειρώνουν και προστατεύουν αυτά τα τετράποδα με αγάπη και αφοσίωση.

Κάνουν όλο το χρόνο περίπου 600 στειρώσεις ενώ δέχονται μεγάλη βοήθεια και από τους τουρίστες που έρχονται στο νησί.

Πηγή: skai.gr

