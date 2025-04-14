Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παξοί: Οι αδέσποτες γάτες του νησιού και οι άνθρωποί τους

Εθελοντές και μια κτηνίατρος φροντίζουν, στειρώνουν και προστατεύουν αυτά τα τετράποδα με αγάπη και αφοσίωση - Κάνουν όλο το χρόνο περίπου 600 στειρώσεις 

Παξοί

Αν έχετε βρεθεί ποτέ στους Παξούς, θα έχετε προσέξει τις γάτες που ζουν σε κάθε γωνιά του νησιού.

Πίσω όμως από την ήρεμη παρουσία τους, υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια. Εθελοντές και μια κτηνίατρος φροντίζουν, στειρώνουν και προστατεύουν αυτά τα τετράποδα με αγάπη και αφοσίωση.

Κάνουν όλο το χρόνο περίπου 600 στειρώσεις ενώ δέχονται μεγάλη βοήθεια και από τους τουρίστες που έρχονται στο νησί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παξοί αδέσποτα Όπου υπάρχει Ελλάδα ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark