Σύλληψη για πρόκληση φωτιάς στη Θέρμη

Ένα άτομο συνελήφθη χθες για -κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας- πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για αλλοδαπό που συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.609,37 ευρώ.

Εξάλλου, διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ επιβλήθηκε σήμερα σε ημεδαπό από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου για -κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας- εκτέλεση θερμών εργασιών εντός υπαίθριου χώρου σε περιοχή του δήμου Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Επίσης, διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.312,50 ευρώ επιβλήθηκε σήμερα σε ημεδαπό από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γιαννιτσών για κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας καύση σε υπολείμματα καλλιεργειών εντός οικοπεδικού χώρου σε περιοχή του δήμου Γιαννιτσών στην Πέλλα.

