Πρόταση για την ένταξη της Ελλάδας στον μηχανισμό «SAFE» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δράση για την Ασφάλεια της Ευρώπης), καταθέτει αύριο, Τρίτη η κυβέρνηση όπως ανακοίνωσε σήμερα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αιτούμενη χαμηλότοκα δάνεια ύψους 1,2 δισ. ευρώ για ανάγκες της εθνικής άμυνας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Σταύρος Ιωαννίδης, παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τα εξοπλιστικά που πιθανότατα θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Όπως επισήμανε πρόκειται για προγράμματα που έχουν ενταχθεί στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 12+8 χρόνια που έχει πάρει την έγκριση τόσο του ΚΥΣΕΑ όσο και της Βουλής. Πρόκειται για προγράμματα που σχεδίαζε η Ελλάδα να υλοποιήσει και θα έρθουν νωρίτερα λόγω της οικονομικής δυνατότητας που υπάρχει.

Αναλυτικά τα προγράμματα που τηρούν τις προϋποθέσεις:

- Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για προγράμματα που σχετίζονται με την «Ασπίδα του Αχιλλέα», δηλαδή μπορεί να είναι αντιαεροπορικά συστήματα. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ελλάδα κινείται για την απόκτηση του ισραηλινής κατασκευής Barak MX. Ωστόσο, αν και ισραηλινή η εταιρεία που το κατασκευάζει έχει θυγατρική στην Ελλάδα την Intracom Defense. Άρα μπορεί να παρακάμψει τα εμπόδια που βάζει η ΕΕ.

- Το σύστημα PULS, που κατασκευάζεται από την ισραηλινή Elbit η οποία επίσης έχει θυγατρική στη Γερμανία τη EuroPULS.

- H 4η φρεγάτα FDI ενδεχομένως να είναι ένα από τα συστήματα που πληρεί τις προδιαγραφές., Το κόστος είναι περίπου 800 με 900 εκατομμύρια ευρώ το πλοίο μαζί με το φορτίο εντός δηλαδή των 1,2 δισ. ευρώ.

- Συστήματα UAV - USV για τον αέρα και τη θάλασσα που η Ελλάδα θέλει να αναπτύξει. Ενδεχομένως, να μπορούν γίνουν ενέργειες με ευρωπαϊκές εταιρείες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πότε θα υλοποιηθούν

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό τα προγράμματα ήταν να ξεκινήσουν μετά το 2030, στη β' φάση του 12ετους προγραμματισμού. Ωστόσο, φαίνεται να μπορούν να έρθουν νωρίτερα, διότι από τα 25 δισ. ευρώ που ήταν αρχικά ο προϋπολογισμός αυξάνεται στα 30 δισ. με τη ρήτρα διαφυγής και το SAFE.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.