Πού ξεκίνησε η φωτιά στην Πολυτεχνειούπολη- Ξέσπασε και δεύτερη εστία

Στο Χημείο στην Πανεπιστημιούπολη, ξεκίνησε η φωτιά που κατέκαψε νωρίτερα σήμερα τους πρόποδες του Υμηττού, σύμφωνα με τα λεγόμενα του δημάρχου Παπάγου, Ηλία Αποστολόπουλου, στον ΣΚΑΪ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Ήρθαν πολύ γρήγορα τα εναέρια μέσα και έχουν περιορίσει τη φωτιά», ανέφερε συνοψίζοντας πως μετά από λίγο εκδηλώθηκε επιπλέον πύρινο μέτωπο, σε χαμηλή βλάστηση, στην οδό Ζησιμοπούλου.Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν την πιθανότητα εμπρησμού, καθώς εθελοντές πυροσβέστες εντόπισαν μπιτόνι με λάδια μηχανής μέσα στο δάσος.

Σε κάθε περίπτωση, «μπήκανε άλλα δύο οχήματα δικά μας και την έχουμε περιορίσει», συνόψισε.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από μεγάλη μάχη κατάφεραν τελικά να σβήσουν τη φωτιά.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 30 οχήματα, κι εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν επίσης 11 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Λόγω της μεγάλες κινητοποίησης η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο σχεδόν μισή ώρα μετά την εκδήλωσή της ενώ στη συνέχεια άρθηκαν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή.

Επιπλέον, λίγο μετά προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη από το 112 σε κατοίκους της ευρύτερης περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν την πιθανότητα εμπρησμού, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, εθελοντές πυροσβέστες εντόπισαν μπιτόνι με λάδια μηχανής μέσα στο δάσος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.