Λαμία: Νεκρός 67χρονος από θερμοπληξία

Στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λαμίας κατέληξε το μεσημέρι της Κυριακής (27/7/25) 67χρονος από την περιοχή του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας που παρουσίασε συμπτώματα θερμοπληξίας.

Πρόκειται για το πρώτο αναφερόμενο θύμα του πολυήμερου καύσωνα που εξακολουθεί να πλήττει τη χώρα μας με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς και φτάνουν ακόμη και τους 45 για τουλάχιστον 10-12 ώρες καθημερινά τις τελευταίες 8 ημέρες.

Οπως αναφέρει το LamiaReport.gr, o άτυχος άνδρας που διαμένει μόνιμα στην περιοχή, αισθάνθηκε δυσφορία και κόπωση το μεσημέρι του Σαββάτου και αναζήτησε βοήθεια στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας.

Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε πολύ σοβαρό και ως αναφερόμενη θερμοπληξία διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Η κατάστασή του συνέχισε να χειροτερεύει, το κακό όμως ήταν ότι δεν υπήρχε ελεύθερο κρεβάτι στη ΜΕΘ πριν το βράδυ του Σαββάτου όταν και εισήχθη τελικά σε πολύ άσχημη κατάσταση στη Μονάδα.

Δυστυχώς, η κατάστασή του δε βελτιώθηκε και το απόγευμα της Κυριακής άφησε την τελευταία του πνοή από πολυοργανική ανεπάρκεια.

Θυμίζουμε ότι την Πέμπτη (24/7/25) είχαμε ακόμη ένα περιστατικό θερμοπληξίας 51χρονου από τη Λαμία, ο οποίος χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

Η κατάσταση της υγείας του ευτυχώς βελτιώθηκε σημαντικά και νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου σε απλή κλίνη.

Σε απλό κρεβάτι της Παθολογικής Κλινικής τέλος νοσηλεύεται μία ακόμη γυναίκα που διακομίστηκε με συμπτώματα θερμοπληξίας το μεσημέρι της Δευτέρας στο Νοσοκομείο Λαμίας, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

