Υπό κράτηση παραμένει ο 21 ετών άνδρας που καταζητείται στις ΗΠΑ ως ηγετικό στέλεχος εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία καταλογίζεται ότι προσεγγίζει, μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες, ανυποψίαστα ανήλικα θύματα, με σκοπό να τα αναγκάσει να «μοιραστούν» βίντεο με σκηνές βίας, αυτοτραυματισμούς, σεξουαλικές πράξεις, πορνογραφία κι άλλες αποτρόπαιες πράξεις.

Ο 21 ετών καταζητούμενος συνελήφθη χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή συναδέλφων τους τού Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της ίδιας Διεύθυνσης.

Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες που αφορούν το αμερικανικό αίτημα έκδοσης.

Για την έκδοσή του στις ΗΠΑ θα αποφασίσει το επόμενο διάστημα το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά διωκτικά έγγραφα, πρόκειται για υπήκοο ΗΠΑ, με ελληνική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του.

Ο ίδιος φέρεται να ζει τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όπου χθες το μεσημέρι έγινε η σύλληψή του, σε εκτέλεση αγγελίας διεθνών αναζητήσεων που εκκρεμούσε από την Interpol ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 21χρονος φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και αφορούν το χρονικό διάστημα των τελευταίων 4 ετών, ενώ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την έκδοσή του στις ΗΠΑ.

Σοκ από την δράση του - «Ψάρευε» παιδιά και εφήβους στα social media

Οι αμερικανικές Αρχές ζητούν την έκδοσή του για να δικαστεί για παραβίαση της νομοθεσίας περί εκμετάλλευσης παιδιών, κατ' επάγγελμα, όπως αναφέρεται στα διωκτικά τους έγγραφα .

Στα ίδια έγγραφα, η συγκεκριμένη οργάνωση περιγράφεται ως «βίαιη, εξτρεμιστική και μηδενιστική».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρει την ονομασία «764» και τα μέλη του στοχεύουν σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 17 ετών, ιδιαίτερα σε μαύρους νέους, νέους της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ή νέους που αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας.

