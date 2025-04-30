Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των Αθηναίων ενόψει της αργίας της Πρωτομαγιάς.

Μεγάλα μποτιλιαρίσματα στα ρεύματα εξόδου των δυο εθνικών Οδών, στο ρεύμα εξόδου της Λ. Κηφισού (Αθηνών- Λαμίας) από τη Λαχαναγορά του Ρέντη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα εξόδου της Λ. Αθηνών (Αθηνών/ Κορίνθου) αμέσως μετά το δάσος Χαΐδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου.

Η λεωφόρος Σχιστού παρουσιάζει μποτιλιάρισμα 2 χιλιομέτρων προς τον Σκαραμαγκά.

