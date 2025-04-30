Αθώος, λόγω αμφιβολιών, κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης 48χρονος που καταγγέλθηκε το 2016 για κατάχρηση ανηλίκου, με θύμα την (τότε) 4χρονη κόρη του.

Ύστερα από δύο καταδικαστικές αποφάσεις, η υπόθεση επέστρεψε στο Εφετείο κατόπιν αίτησης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο. Η απόφαση για την αθώωση ελήφθη με ψήφους 6-1.

Ο 48χρονος, γιατρός στο επάγγελμα, είχε συλληφθεί, μετά από καταγγελία που έκαναν στην αστυνομία η εν διαστάσει σύζυγός του και η πεθερά του.

Από την πρώτη στιγμή, ο ίδιος δήλωνε αθώος, αποδίδοντας την εις βάρος του καταγγελία σε «σκευωρία».

Είχε φυλακιστεί προσωρινά μετά την απολογία του στο ανακριτή και τον Μάρτιο του 2018, με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 13 ετών.

Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ενόψει της δευτεροβάθμιας δίκης και στις αρχές του 2021 το Εφετείο τον έκρινε εκ νέου ένοχο, μειώνοντας την πρωτόδικη ποινή κατά 6 χρόνια (κάθειρξη 7 ετών).

Με την απόφαση αυτή επέστρεψε στις φυλακές, αλλά προσέφυγε στον Άρειο Πάγο, με αίτηση αναίρεσης που έγινε δεκτή.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η υπόθεση επέστρεψε στο Εφετείο, που κατόπιν πολύμηνης ακροαματικής διαδικασίας έκρινε τον 48χρονο αθώο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.