Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας 21χρονος Ελληνοαμερικάνος, μέλος οργάνωσης με το όνομα “764” και έδρα τις ΗΠΑ, που εμπλέκεται σε πορνογραφία ανηλίκων.

Συγκεκριμένα, τον 21χρονο συνέλαβαν τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή συναδέλφων τους του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της ίδιας Διεύθυνσης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για 21χρονο Ελληνοαμερικάνο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Η.Π.Α., με σκοπό την έκδοσή του στις Αρχές των Η.Π.Α., για να δικαστεί για παράβαση της Νομοθεσίας «περί εκμετάλλευσής παιδιών κατ’ επάγγελμα», πράξεις επίσης αξιόποινες και κατά την Ελληνική Ποινική Νομοθεσία ως πορνογραφία ανηλίκων, οι οποίες τελέστηκαν το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2023 – Απριλίου 2025.

Από την έρευνα προκύπτει πως ήταν μέλος μιας οργάνωσης με όνομα “764” που ενέχεται σε πορνογραφία ανηλίκων και έχει έδρα τις ΗΠΑ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

