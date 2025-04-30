Παρατείνεται έως τις 5 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο λόγος είναι ότι η ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση, προκάλεσε καθυστέρηση στην υποβολή των αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη διεύθυνση: https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους ενδιαφερόμενους να αξιοποιήσουν τη νέα προθεσμία για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 213.151.3753 (καθημερινές, 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.). Ο Οδηγός του Προγράμματος, η τροποποίηση αυτού, καθώς και οι Συχνές Ερωτήσεις είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGeneration EU.

Πηγή: skai.gr

