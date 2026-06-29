Στη διερεύνηση δύο πυρκαγιών από πρόθεση που εκδηλώθηκαν χθες, 28 Ιουνίου 2026, σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ροδόπης, προχώρησαν οι Ανακριτικοί υπάλληλοι των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, προχωρώντας στη σύλληψη δύο ατόμων στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στην πρώτη περίπτωση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας επιλήφθηκε πυρκαγιάς από πρόθεση που εκδηλώθηκε στις 28 Ιουνίου 2026 και περί ώρα 14:27, στην περιοχή Παράβολα του Δήμου Αγρινίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ημεδαπός άνδρας, ηλικίας 50 ετών, προκάλεσε πυρκαγιά σε αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα να καούν περίπου τέσσερα 4 στρέμματα.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, ο συλληφθείς ομολόγησε ακόμη τρεις εμπρησμούς που είχε προκαλέσει στην ίδια περιοχή κατά τον μήνα Ιούνιο και συγκεκριμένα στις 6, 20 και 28 Ιουνίου 2026. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο της συστηματικής διερεύνησης περιστατικών εμπρησμού στην περιοχή. Ο ανωτέρω συνελήφθη για εμπρησμούς από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση και οδηγείται αρμοδίως.

Στη δεύτερη περίπτωση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ξάνθης, σε συνεργασία με τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής, προχώρησε στη σύλληψη αλλοδαπού για πυρκαγιά από πρόθεση που εκδηλώθηκε στις 28 Ιουνίου 2026, περί ώρα 10:44, στην αγροτική περιοχή Ισάλου του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών, στην Π.Ε. Ροδόπης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο ανωτέρω έθεσε με γυμνή φλόγα φωτιά σε ξηρά χόρτα, προκαλώντας πυρκαγιά σε αγροτική έκταση. Από την πυρκαγιά κάηκαν πέντε (5) στρέμματα ξηρών χόρτων, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε εξήντα ελαιόδεντρα. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση και οδηγείται αρμοδίως.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 29η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 492 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 571.626,285 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 138 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 127 (92,03%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 11 (7,97%) πυρκαγιές από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η πιστή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας και η αποφυγή κάθε ενέργειας που μπορεί να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

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