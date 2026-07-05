Μπιγιονσέ: Κυκλοφόρησε ξαφνικά νέο τραγούδι μετά από δύο χρόνια και οι θαυμαστές παραληρούν

Η Μπιγιονσέ ξέρει πολύ καλά πώς να κάνει μια έκπληξη στους θαυμαστές της. Η παγκόσμια superstar κυκλοφόρησε αιφνιδιαστικά το νέο της τραγούδι, «Morning Dew (Donk)».

Το νέο single σηματοδοτεί την πρώτη νέα μουσική κυκλοφορία της Μπιγιονσέ εδώ και δύο χρόνια, μετά το πολυσυζητημένο και βραβευμένο άλμπουμ, «Cowboy Carter», που κυκλοφόρησε το 2024 και άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της.

Το «Morning Dew (Donk)» υπογράφουν η ίδια η καλλιτέχνις μαζί με τους Pharrell Williams, The-Dream και Darius Dixon, ενώ το κομμάτι συνοδεύεται από εντυπωσιακό artwork, στο οποίο η τραγουδίστρια ποζάρει στην άμμο με μπικίνι.

Το «Donk» που περίμεναν χρόνια οι θαυμαστές

Οι πιο πιστοί θαυμαστές της Μπιγιονσέ αναγνώρισαν αμέσως τη λέξη «Donk», καθώς ο τίτλος είχε συνδεθεί εδώ και χρόνια με αδημοσίευτο υλικό της τραγουδίστριας. Το κομμάτι είχε αποκτήσει, σχεδόν, μυθικές διαστάσεις μέσα στους fans, με πολλούς να ζητούν επί χρόνια την επίσημη κυκλοφορία του. Τώρα, η καλλιτέχνιδα αποφάσισε να τους κάνει αυτό το δώρο, λίγους μήνες πριν από την επέτειο των 20 χρόνων του B’Day, του δεύτερου προσωπικού της άλμπουμ, που κυκλοφόρησε το 2006.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η αιφνιδιαστική κυκλοφορία προκάλεσε φρενίτιδα στα social media. Πολλοί έγραψαν ότι η Μπιγιονσέ «επέστρεψε», ενώ άλλοι μίλησαν για την έναρξη μιας νέας μουσικής εποχής.

Δέκα χρόνια από το «Lemonade»

Η νέα κυκλοφορία έρχεται σε μια περίοδο γεμάτη συμβολισμούς για την Μπιγιονσέ. Τον Απρίλιο, η τραγουδίστρια γιόρτασε τα 10 χρόνια από το «Lemonade», ένα από τα πιο εμβληματικά άλμπουμ της καριέρας της, το οποίο κυκλοφόρησε στις 23 Απριλίου 2016.

Τα τελευταία χρόνια, η Μπιγιονσέ έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται την καλλιτεχνική επανεφεύρεση. Με το «Cowboy Carter», έκανε μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα επιτυχημένη στροφή προς την country μουσική, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη συμβολή των μαύρων καλλιτεχνών στο είδος.

Πηγή: skai.gr

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