Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Μαντούδι και Αλόννησο

Στη σύλληψη μίας 26χρονης και ενός 23χρονου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή παράνομων ενεργειών.

Ειδικότερα, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, με τη συνδρομή στελεχών της Λιμενικής Αρχής Μαντουδίου και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών του λιμενικού, πραγματοποίησαν ελέγχους στις 27 Ιουνίου στο λιμάνι Κυμασίου Μαντουδίου.

Κατά τον έλεγχο, η 26χρονη εντοπίστηκε να μεταφέρει στη χειραποσκευή της μία συσκευασία με κοκαΐνη μικτού βάρους 278,1 γραμμαρίων, καθώς και τρεις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 1.024,83 γραμμαρίων. Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή της.

Στη συνέχεια, οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 23χρονου φερόμενου ως παραλήπτη των ναρκωτικών στην Αλόννησο, ενώ κατασχέθηκε και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας που είχε στην κατοχή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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