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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου από τη λίμνη Αώου

Θα φορτωθεί σε νταλίκα και θα μεταφερθεί στα Ιωάννινα σε χώρο της αστυνομικής διεύθυνσης όπου εκεί θα διερευνηθούν τα μηχανικά μέρη του ελικοπτέρου

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Πτώση ελικοπτέρου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Bell 214 B στη λίμνη Αώου.

Γερανοφόρο όχημα ανέσυρε το ελικόπτερο από το νερό και το έβγαλε στη στεριά, σύμφωνα με το Ertnews.gr.

Συνεργεία με μηχανικούς αφαίρεσαν τα καύσιμα και τη δεξαμενή ύδατος που βρίσκεται στο κάτω μέρος του ελικοπτέρου και συνδέεται με το σύστημα υδροληψίας. Στη συνέχεια θα φορτωθεί σε νταλίκα και θα μεταφερθεί στα Ιωάννινα σε χώρο της αστυνομικής διεύθυνσης όπου εκεί θα διερευνηθούν τα μηχανικά μέρη του ελικοπτέρου από πραγματογνώμονες.

Το πρωί οι δύτες κατάφεραν με επιτυχία να ανυψώσουν το ελικόπτερο χρησιμοποιώντας μπαλόνια αέρα και να το ισορροπήσουν.

Tο ελικόπτερο, τύπου Bell 214B έπεσε στη λίμνη Αώου την Πέμπτη (25/06/26) όταν επιχείρησε υδροληψία για την κατάσβεση πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ελικόπτερο Πυροσβεστική
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