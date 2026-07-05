Βενεζουέλα: Στους 2.954 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς – Ολοκληρώνονται σταδιακά οι επιχειρήσεις διάσωσης

Στους 2.954 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Σάββατο. Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε κατά περισσότερους από 300 σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, ενώ πάνω από 16.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, κυρίως στην παράκτια πολιτεία Λα Γκουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας. Οι αρχές έχουν καταγράψει συνολικά 942 μετασεισμούς από την ημέρα της καταστροφής.

Σταδιακή ολοκλήρωση των επιχειρήσεων διάσωσης

Οι διεθνείς ομάδες διάσωσης έχουν αρχίσει να αποχωρούν από τις πληγείσες περιοχές, καθώς έχει παρέλθει το κρίσιμο χρονικό διάστημα των πρώτων 72 ωρών, κατά το οποίο θεωρούνται αυξημένες οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων. Παρότι μέσα στην εβδομάδα ανασύρθηκαν ζωντανοί λίγοι ακόμη άνθρωποι, οι ελπίδες για νέες διασώσεις περιορίζονται σημαντικά.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει ανακοινώσει επίσημο αριθμό αγνοουμένων, ωστόσο τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι έως και 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), διεθνείς αποστολές διάσωσης, μεταξύ των οποίων ομάδες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και χώρες της Νότιας Αμερικής, ολοκληρώνουν σταδιακά το έργο τους. Οι ομάδες από τις πολιτείες της Φλόριντα και της Βιρτζίνια επιστρέφουν στις έδρες τους, ενώ και η ομάδα διάσωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες τερματίζει την αποστολή της, καθώς οι τελευταίες έρευνες δεν εντόπισαν ενδείξεις ζωής.

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, απένειμε τιμητικά μετάλλια στα μέλη των διεθνών αποστολών, καθώς και στους εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, ευχαριστώντας τους για τη συνεισφορά τους.

«Η χώρα βιώνει ένα βαθύ πένθος. Πολλές οικογένειες εξακολουθούν να ελπίζουν ότι θα βρουν ζωντανούς τους αγαπημένους τους, ενώ άλλοι έχουν χάσει τα πάντα», δήλωσε η Ροντρίγκες.

Αντιδράσεις για την ανταπόκριση της κυβέρνησης

Παράλληλα, η μεταβατική πρόεδρος απέρριψε τις επικρίσεις ότι η κυβερνητική αντίδραση υπήρξε καθυστερημένη. Ωστόσο, αρκετοί κάτοικοι υποστηρίζουν ότι τις πρώτες κρίσιμες ώρες μετά τους σεισμούς αναγκάστηκαν να αναζητήσουν μόνοι τους εγκλωβισμένους συγγενείς, λόγω της καθυστέρησης στην άφιξη των σωστικών συνεργείων.

Εθελοντές και μέλη διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων κάνουν επίσης λόγο για καθυστερήσεις στη διανομή τροφίμων, ιατροφαρμακευτικού υλικού και για ελλείψεις σε βαρέα μηχανήματα, απαραίτητα για την απομάκρυνση των ερειπίων.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι κινητοποιήθηκαν άμεσα χιλιάδες στρατιωτικοί και κρατικοί υπάλληλοι για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Το Σάββατο, συνεργεία με βαρέα μηχανήματα συνέχισαν τις κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτιρίων στη Λα Γκουάιρα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε και να αναζητούμε σορούς. Δεν ήταν εύκολη αυτή η αποστολή», δήλωσε ο εθελοντής διασώστης Φρανσίσκο Σασκία στο AFP, προσθέτοντας ότι η ομάδα του εντόπισε ακόμη δύο θύματα, οι σοροί των οποίων παραδόθηκαν στις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Πολλοί φιλοξενούνται σε κρατικά κέντρα υποδοχής, ενώ άλλοι διαμένουν σε προσωρινούς καταυλισμούς με σκηνές στις πληγείσες περιοχές.



Πηγή: skai.gr

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