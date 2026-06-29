Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, μια ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με ταυτόχρονες εφόδους σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και στη Μύκονο.

Στόχος των αρχών είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και στην τέλεση ληστειών, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Από αυτά, τα 15 ταυτοποιούνται ως βασικά μέλη οργάνωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για οπαδούς ομάδας Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ένας από αυτούς φέρεται να έκανε διακοπές στη Μύκονο και έτσι συνελήφθη εκεί.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν ήδη εντοπιστεί και κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών καθώς και όπλα όπως πιστόλι 9 χιλιοστών, αεροβόλο πιστόλι, καραμπίνα, φυσίγγια και μαχαίρια.

Η αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημη αναλυτική ενημέρωση εντός των επόμενων ωρών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.