Μητροπολίτες: Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για τους νέους μισθούς - Τι αλλάζει από την 1η Ιουλίου

Της Μαρίνας Ζιώζιου

mzioziou@skai.gr

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η ρύθμιση που αλλάζει το μισθολογικό καθεστώς για τους ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τις νέες αποδοχές να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2026.

Το νέο πλαίσιο αφορά τον Αρχιεπίσκοπο, τους εν ενεργεία και τιτουλάριους Μητροπολίτες, καθώς και τους Τιτουλάριους και Βοηθούς Επισκόπους. Εκτός της συγκεκριμένης μισθολογικής αλλαγής μένουν οι απλοί εφημέριοι, στοιχείο που έχει ήδη ανοίξει κύκλο συζητήσεων και αντιδράσεων, τόσο πολιτικά όσο και στους κόλπους της Εκκλησίας.

Πώς θα υπολογίζονται οι νέες αποδοχές

Με βάση το νέο πλαίσιο, οι αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας συνδέονται πλέον με τις μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, οι οποίες ανέρχονται σε 5.191 ευρώ μικτά.

Συγκεκριμένα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, οι εν ενεργεία Μητροπολίτες και οι Τιτουλάριοι Μητροπολίτες θα λαμβάνουν το 90% του ποσού αυτού. Έτσι, οι μηνιαίες αποδοχές τους διαμορφώνονται σε 4.671,90 ευρώ μικτά.

Για τους Τιτουλάριους και Βοηθούς Επισκόπους, οι αποδοχές ορίζονται στο 70% των αποδοχών των Μητροπολιτών, δηλαδή σε 3.270,33 ευρώ μικτά τον μήνα. Με τον τρόπο αυτό, καταργείται το προηγούμενο ξεχωριστό καθεστώς και οι μισθοί των Αρχιερέων εντάσσονται σε ένα πλαίσιο που παραπέμπει στα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου.

Τέλος στα επιδόματα και τις πρόσθετες παροχές

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη ότι πέραν των νέων αποδοχών δεν θα καταβάλλεται καμία άλλη οικονομική παροχή.

Αυτό σημαίνει ότι σταματούν πρόσθετα ποσά που μπορούσαν να συνδέονται με έξοδα παράστασης, μετακινήσεις, συμμετοχές σε συμβούλια, επιτροπές ή συνοδικά όργανα, καθώς και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προβλεπόταν από προηγούμενες ρυθμίσεις. Οι αποδοχές, επομένως, γίνονται ενιαίες και συγκεκριμένες, χωρίς επιπλέον επιδόματα ή αποζημιώσεις.

Φωτογραφία Αρχείου

Πότε τίθεται σε ισχύ το νέο καθεστώς

Αν και η ρύθμιση έχει ήδη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, η εφαρμογή της δεν ξεκινά άμεσα. Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, το νέο μισθολόγιο για τους Αρχιερείς θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου 2026.

Από εκείνη την ημερομηνία και μετά, η εκκαθάριση της μισθοδοσίας θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού.

Οι αντιδράσεις και η κυβερνητική θέση

Η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, κυρίως επειδή αφορά την ανώτατη βαθμίδα της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και όχι τους απλούς ιερείς. Το θέμα είχε ήδη απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση πριν από τη δημοσίευση του ΦΕΚ, με την κυβέρνηση να υπερασπίζεται την επιλογή της.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, είχε παρουσιάσει τη ρύθμιση ως πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Παράλληλα, είχε υποστηρίξει ότι οι αποδοχές ενός Μητροπολίτη δεν θα έπρεπε να υπολείπονται σημαντικά άλλων θρησκευτικών αξιωματούχων, επισημαίνοντας τον διοικητικό ρόλο που έχει ένας Μητροπολίτης στην περιοχή ευθύνης του.

Οι επικριτές της, ωστόσο, θέτουν ζητήματα συγκυρίας και κοινωνικού αντίκτυπου. Επισημαίνουν ότι η αύξηση των αποδοχών έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης στα νοικοκυριά, ενώ παράλληλα τονίζουν πως οι απλοί ιερείς, που σηκώνουν καθημερινά μεγάλο μέρος του ποιμαντικού έργου στις ενορίες, δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη μισθολογική παρέμβαση.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ για το νέο μισθολογικό καθεστώς για τους Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος



Πηγή: skai.gr

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