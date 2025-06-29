Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται ένας 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου 28 Ιουνίου 2025 στην περιοχή του Πειραιά, από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένης αστυνομικής δράσης, ύστερα από πληροφορίες για διακίνηση μεγάλου αριθμού λαθραίων καπνικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 45χρονο και μετά από σχετική έρευνα στην κατοχή του και στην οικία του, εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 6.146 τεμάχια λαθραίων καπνικών προϊόντων, καθώς και το χρηματικό ποσό των 70 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων-Νέου Φαλήρου και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.