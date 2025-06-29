Βίντεο από τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά στη Ναύπακτο

Τη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά, κοντά στην περιμετρική της Ναυπάκτου, η οποία απείλησε οικισμούς και κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, κατέγραψε κάμερα. Όπως φαίνεται στο βίντεο της ΕΡΤ, η φωτιά εκδηλώθηκε σε κατάφυτη πλαγιά, πάνω από τη Ναύπακτο, ενώ ακόμα επικρατούσε σκοτάδι. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, πήρε διαστάσεις και γρήγορα απείλησε την Παλαιοπαναγιά και τον Άνω Πλατανίτη. Άμεσα ήχησε το «112», καλώντας σε προληπτική εκκένωση των οικισμών.

Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη της πυρόσβεσης ρίχτηκαν και εναέρια μέσα, ενώ οι ενισχυμένες δυνάμεις πυρόσβεσης αποσόβησαν τα χειρότερα, οδηγώντας λίγες ώρες αργότερα την πυρκαγιά σε ύφεση. Η επιχείρηση συνεχίζεται για την αντιμετώπιση μικρών διάσπαρτων εστιών, που μπορούν, λόγω των ανέμων, να οδηγήσουν σε επικίνδυνες αναζωπυρώσεις.

Πηγή: skai.gr

